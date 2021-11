Fórmula 1: Jost Capito crê que interesse da VW é real | AutoSport

A Audi e a Porsche têm marcado presença nas reuniões dos fabricantes de unidades motrizes da Fórmula 1 com a FIA e os dirigentes da Liberty Media, numa espécie de grupo de trabalho sobre a alteração de regulamentos das unidades para 2026. Esta ligação de duas das marcas do grupo Volkswagen à F1, levou a que recentemente tivesse surgido a notícia, tendo sido desmentida prontamente, que a Audi tinha adquirido a McLaren. Embora a notícia se tivesse revelado incorreta, é provável que uma marca, ou até as duas, possam unir esforços com uma equipa estabelecida na competição.

Jost Capito da Williams, que já trabalhou no grupo Volkswagen, acredita que o interesse dos germânicos é genuíno. “Acredito que depende muito dos regulamentos, e os regulamentos sobre os motores para 2026 ainda não foram publicados. Penso que tudo depende disso. Se têm sido sérios – têm feito parte das discussões sobre o regulamento do motor, e não creio que percam tempo a ir a essas reuniões, especialmente também o CEO que vem a essas reuniões, e que não sejam sérios, mas, finalmente, depende do que for o regulamento final, se então o Grupo Volkswagen achar que faz sentido, poderão ir à direção e pedir uma decisão”.

Capito, citado pelo Motorsport.com, é da opinião que este utilizar uma equipa estabelecida na competição é o caminho que deverá ser tomado para a Volkswagen entrar na F1.

“Sei que é sempre difícil com uma equipa conhecida, especialmente com uma equipa alemã com todos os regulamentos que têm, não podem realmente liderar uma equipa de corrida. É por isso que no passado a Audi se uniu à Joest, com outras equipas, a mesma com a BMW, porque é muito difícil gerir uma equipa de fábrica. Poderia ser mais fácil se fosse no estrangeiro. Realmente não sei. Quando se olha para o Grupo Volkswagen, eles tinham estratégias diferentes no passado. Como se a equipa de rali fosse uma equipa de fábrica completa, e a Porsche fazia equipas de fábrica completas subcontratadas, o mesmo que com a Audi. Não estou envolvido nesse tipo de discussões, mas penso que isso explica o suficiente para tomar a decisão certa”.