Fórmula 1: Jost Capito confiante que Latifi consegue ser tão rápido quanto colega de equipa | AutoSport

Falta de confiança no FW44. É esta a razão apontada por Jost Capito para os desempenhos menos conseguidos de Nicholas Latifi, enquanto o seu companheiro de equipa, Alexander Albon tem dado alguma esperança à equipa e já conquistou o seu primeiro ponto da época, enquanto Nicholas Latifi está sob pressão e pode ter o lugar em risco, como demos conta anteriormente.

“Ele é capaz de pilotar muito depressa e fazer os mesmos tempos por volta que Alex [Albon]”, argumenta Jost Capito, CEO da Williams. “Os carros são um pouco mais difíceis e complicados de pilotar do que os do ano passado e ele tem de se concentrar nisso. Claro que, depois de algumas saídas de pista, tem de trabalhar a confiança, mas terá o apoio total da equipa e temos a certeza de que lá chegará”.

O responsável da Williams está convicto que o momento que passou Latifi após a última corrida de 2021 não o ajudou a enfrentar os desafios de uma nova época com carros diferentes. “Penso que o que mais o afetou no ano passado foram os comentários e as ameaças nas redes sociais. Ajudamo-lo a ultrapassar isso. Claro que estes incidentes que ele teve, como mencionado anteriormente, não aumentam a sua confiança. Mas trabalhamos com ele e penso que está a melhorar. Tem de aprender e seguir”, concluiu Capito.