Fórmula 1, Jost Capito: ameaças a Nicholas Latifi é “completamente inaceitável” | AutoSport

Nicholas Latifi acabou por ser figura central da trama da final do campeonato em Abu Dhabi, depois de ter batido contra o muro de proteção do circuito, o que obrigou à entrada do Safety Car que ainda hoje dá que falar. Isso, infelizmente, valeu-lhe um coro de críticas e ameaças de morte nas redes sociais.

Para o responsável da Williams, Jost Capito, esta situação é “completamente inaceitável”, assim como será para a maioria de nós.

“O que lhe aconteceu é completamente inaceitável”, disse o Capito, “e é difícil dar mais do que apoio emocional, não é? Apoiamo-lo e ele está convencido de que não fez nada de errado, e que a equipa não o culpa de nenhum erro, de nenhum fracasso, nada. Estava a competir e, nas corridas, coisas podem acontecer. Se se lutar pela posição, isto pode acontecer”.

O piloto canadiano ficou fora das redes sociais algum tempo, tentando afastar-se desta situação tóxica. Capito adiantou que a equipa “não o pressionou sobre as redes sociais para lhe dar uma pausa. Viram o texto que ele elaborou na altura, quando regressou. E penso que isso foi muito útil, não só para ele. Foi útil, penso eu, para todos no desporto ou mesmo para além deste desporto, e tornou-o mais forte”.