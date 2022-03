Fórmula 1, Jost Capito: Alexander Albon “excedeu as minhas expectativas” | AutoSport

Alexander Albon regressou à Fórmula 1 esta temporada após um ano do “lado de fora”, tendo sido piloto de reserva e simulador da Red Bull em 2021 depois de ter sido substituído por Sergio Perez.

A Williams aproveitou a falta de espaço do piloto na Red Bull e AlphaTauri e substituiu George Russell, que foi para a Mercedes, por Albon. Jost Capito diz estar muito impressionado com a sua contribuição e atitude na equipa, insistindo que excedeu até agora as suas expectativas.

“Dá muito boa informação e é muito bom a avaliar o carro”, disse Capito ao Motorsport-Total.com. “Está relaxado, tem uma boa sensação com o carro e trabalha bem com os engenheiros e a equipa. Penso que ele tem o equilíbrio certo de ser um tipo simpático por um lado, mas depois encontra a agressividade necessária no carro. É um lutador. Esperava que ele se encaixasse muito bem na equipa, mas até excedeu as minhas expectativas”.

Por seu turno, Alex Albon disse ter a “sensação de que temos uma receita para uma grande época e um grande futuro na Williams”, mesmo que ainda esteja “um pouco enferrujado, mas estou a sentir-me melhor a cada volta”.

O ambiente de menor pressão da Williams em comparação com a Red Bull, pode permitir a Albon fazer uma boa época e poder dar um passo em frente na carreira, talvez até um regresso à Red Bull, sabendo de antemão que não faltam candidatos a um potencial lugar vago na equipa de Christian Horner.