Fórmula 1, Jos Verstappen: “o importante é que Max se torne campeão” | AutoSport

Com uma vantagem de 116 pontos sobre Charles Leclerc, Max Verstappen pode ser coroado campeão do mundo de Fórmula 1 pelo segundo ano consecutivo na próxima ronda do calendário no Grande Prémio de Singapura. No entanto, o pai do piloto neerlandês, Jos Verstappen, salienta que o mais importante é a revalidação do título e não quando acontece.

“Felizmente, Max tem muitos pontos de vantagem e parece estar próximo, mas ainda tem de acontecer”, disse Jos Verstappen durante o Hellendoorn Rally deste fim de semana nos Países Baixos . “Todos estão prontos para o título, mas continua a ser emocionante”.

Max Verstappen demonstrou que pode vencer corridas arrancando de fora dos dez primeiros da grelha de partida, no entanto o seu pai considera que será mais fácil se conseguir partir dos lugares cimeiros nas restantes corridas, realçando que não importa a corrida em que as contas do campeonato ficam fechadas de vez. “O importante é que isso aconteça, como durante a última corrida. Claro que Max tem muitos pontos de vantagem, mas a única coisa importante é que se torne campeão”, concluiu.