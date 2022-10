Fórmula 1, Jos Verstappen: Max “pode ter aprendido mais com Daniel Ricciardo” | AutoSport

Em oito épocas na Fórmula 1, Max Verstappen teve cinco companheiros de equipa na Toro Rosso e Red Bull. Para o seu pai, Jos Verstappen, entre Carlos Sainz, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Alexander Albon e Daniel Ricciardo foi com o piloto australiano que o agora bicampeão do Mundo mais aprendeu na competição.

Os dois pilotos fizeram dupla na Red Bull entre o Grande Prémio de Barcelona de 2016 e o final da época de 2018. Dentro de pista Verstappen e Ricciardo discutiram batalhas acesas, mas com a saída do australiano no final da época de 2018 para a Renault, o neerlandês assumiu um maior protagonismo na equipa austríaca.

Quando questionado pela revista neerlandesa Formule 1 sobre quem teria sido o melhor companheiro de equipa de Max, Jos Verstappen afirmou que “é muito difícil dizer. Acho que pode ter aprendido mais com Daniel Ricciardo, um bom companheiro de equipa que ele se dá muito bem. Max ainda era um menino na época e Ricciardo era muito bom, um animal em qualificação”.

Sobre o australiano, que não terá lugar na grelha da Fórmula 1 em 2023, mas espera poder regressar à competição no ano seguinte, Jos Verstappen recorda que na altura o carro era muito bom e Ricciardo adaptou-se bem, ao contrário do que aconteceu na McLaren. “O carro não é tão bom para ele. Há coisas que não combinam tão bem com Ricciardo e é por isso que não deu certo”, explicou também o antigo piloto de F1.

Curiosamente, Helmut Marko disse recentemente ao Auto Motor und Sport que a relação entre Max Verstappen e Carlos Sainz na Toro Rosso, agora AlphaTauri, “não era uma relação saudável”. Para além dos pilotos, os seus pais – Jos Verstappen e Carlos Sainz – fizeram pressão dentro da equipa defendendo cada um o seu filho, explicou Helmut Marko. “Por um lado o sagaz político Carlos Sainz Sénior, por outro o emotivo Jos Verstappen. […] Com a promoção de Max, resolvemos a situação [da relação menos boa com Carlos Sainz]. O pai Sainz ficou, evidentemente, ofendido até à morte e já não compreendia o mundo. Internamente, por vezes tivemos de tomar medidas duras, mesmo que para o mundo exterior parecesse sempre tudo harmonioso”, concluiu o responsável da Red Bull.