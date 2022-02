Fórmula 1, Jonathan Wheatley: Ferrari “é possivelmente a maior ameaça deste ano” | AutoSport

O diretor desportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, abordou em entrevista a Jack Threlfall no YouTube, a próxima época da Fórmula 1 e o novo regulamento técnico que pode baralhar a classificação, quase como começar do zero para algumas equipas. Wheatley afirmou ter alguma “desconfiança” da Ferrari e diz que a equipa italiana pode ser uma forte candidata este ano.

«A Ferrari causou uma impressão muito boa no final de 2021 em termos de motor, foram claramente a terceira força. E acho que têm uma excelente dupla de pilotos com Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quando se espalhou a notícia de que a Ferrari contratou Sainz, eu não tinha certeza se seria adequado para Leclerc, mas os dois parecem dar-se extremamente bem”, disse o diretor desportivo da Red Bull, acabando por confessar que, “para mim, a Ferrari é o grande desconhecido ou possivelmente a maior ameaça deste ano.”

Mesmo assim, Wheatley não tem problemas com três equipas ou mais na corrida pelo Campeonato de Construtores, afirmando que “o meu campeonato do mundo ideal é estarmos na liderança no final!”