Fórmula 1: Jonathan Wheatley da Red Bull, apoia Michael Masi | AutoSport

A posição de Michael Masi como diretor de corrida está em dúvida, a menos de um mês do início dos testes de pré-temporada, depois das decisões tomadas nas voltas finais na última prova da época de 2021 em Abu Dhabi. Peter Bayer, secretário geral da FIA para o desporto, para além de dirigir o departamento de monolugares do mesmo órgão federativo e que está responsável pelo inquérito daquele órgão aos acontecimentos em Abu Dhabi, afirmou em entrevista que apoia Michael Masi, “mas também há a possibilidade de haver um novo diretor de corrida”.

Jonathan Wheatley, diretor desportivo da Red Bull, apoiou Michael Masi e diz que o australiano pode imitar o sucesso do anterior diretor de corrida, o falecido Charlie Whiting.

“Charlie tinha o respeito, era consistente na sua tomada de decisões, consistente na forma como lidava com as pessoas em geral. Sabia quando devia dizer para se calarem e quando alguém precisava de um abraço. Era um homem extraordinário. Penso que a FIA foi lenta a aperceber-se do peso que era preciso substituir. Penso que Michael, com o apoio certo, é mais do que capaz de o fazer”, explicou Wheatley numa entrevista ao canal de YouTube de Jack Threlfall, acrescentando ainda que Masi, “ouve e tenta fazer o melhor que pode”.

Wheatley acredita que devido à luta no campeonato, foi inevitável que os responsáveis das equipas pressionassem Masi, aproveitando as transmissões das conversas durante a corrida.

“Penso que a dada altura, os ‘team principals’ aproveitaram esse canal, porque é demasiado importante para não o fazer, estas decisões são demasiado importantes. Portanto, é claro que sim. Outra coisa foi que talvez tenha sido possível dizer, ‘bem, não tenho a certeza, não é esse o regulamento que devíamos seguir, ou talvez não devêssemos fazer desta forma’. E claro, que não podemos ter essas conversas com o diretor de corrida se soubermos que elas vão ser transmitidas”.

A FIA não deverá permitir a troca de mensagens rádio entre os responsáveis pelas equipas e o diretor de corrida a partir desta época, ficando apenas disponível aos diretores desportivos das 10 equipas.