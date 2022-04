Fórmula 1, John Elkann: “passamos de culpabilizar para responsabilizar” | AutoSport

O patrão da Ferrari, John Elkann, admitiu que o bom início da equipa de Fórmula 1 na temporada de 2022 se deveu a uma “mudança cultural” e de um esforço coletivo.

Presente em Imola, Elkann salientou que a coesão da equipa é um pilar importante para o que está a ser conseguido este ano.

“Permitimos ao Mattia [Binotto] e à equipa trabalhar no carro deste lugar apesar da pressão nos anos anteriores. Também mudamos a nossa cultura, passamos de uma de culpabilizar para uma de responsabilizar, passamos de uma [cultura] de indivíduos para uma de equipa, criando um ambiente de coesão e mais importante, grande ambição com enorme humildade”, disse Elkann ao F1.com.

Sobre a possibilidade da Ferrari regressar aos títulos, o empresário quis deixar claro que há coisas que podem acontecer durante o ano que não há possibilidade de controlar. “Afirmamos que seríamos competitivos e somos. Ser competitivos e vencer é como ir à lua ou a Marte, é extremamente difícil. Sabemos que os campeonatos se vencem ou se perdem até à última corrida, até à última volta. Muito está sob nosso controlo e muito não está. A Fórmula 1 é um desporto excitante e somos a Ferrari, estamos excitados com este desafio”, concluiu Elkann.