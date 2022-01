Fórmula 1, Jenson Button: “no auge de qualquer desporto precisamos de apoio” | AutoSport

O antigo piloto e campeão de Fórmula 1, Jenson Button que é conselheiro da Williams e espera poder passar mais tempo nos GP com os pilotos da equipa, assim que os protocolos por causa da pandemia o permitam, avisou que os pilotos estão constantemente sob pressão e precisam de um suporte, alguém que os possa ouvir.

Explicando a situação que ele próprio vivenciou, Button afirmou que pensou que não precisaria de tal, mas agora percebe que estava errado.

“Quando escrevem coisas negativas sobre ti, é realmente duro e faz-te ficar em baixo. Compreendo que muitos pilotos já passaram pelo mesmo. Eu diria para em todas as corridas trazerem alguém que se possa sentar e falar. Mesmo que não estejam a dizer nada, é só para deitar cá para fora. Penso que os pilotos de hoje em dia deveriam ter esse apoio. Olhando para trás, eu gostaria, mas pensava que era demasiado homem para não precisar desse apoio. A este nível, no auge de qualquer desporto, é preciso esse apoio”, disse o antigo piloto no podcast High Performance.

Button ainda contou outra história, que se passou quando venceu o campeonato e antes da corrida foi beber uma cerveja com o pai, saindo com mais vontade de vencer.

“Na verdade, bebi uma cerveja na noite anterior à corrida, o que provavelmente não era suposto eu fazer, mas bebi uma cerveja no bar do hotel com o meu pai, e olhei apenas para ele e disse: ‘Vou ganhar o Campeonato do Mundo. Tenho de ganhar o Campeonato do Mundo amanhã’, antes da última corrida da época. Ele apenas olhou para mim e acenou, e eu acordei no dia seguinte refrescado e na equipa disseram, ‘Oh… OK!’. Tive uma grande corrida, uma das melhores corridas da minha vida a lutar no pelotão e o carro estava obviamente a funcionar bem”.