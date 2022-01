Fórmula 1: Jenson Button estará mais próximo dos pilotos da Williams | AutoSport

Depois da aquisição da Williams pela Dorilton, Jenson Button foi o homem escolhido para a conselheiro da estrutura. No entanto, com o desenrolar da pandemia e com as novas medidas em vigor na Fórmula 1, Button não conseguiu estar junto aos pilotos tanto tempo como gostaria, cenário que deve alterar-se com o relaxar das medidas de proteção no paddock.

“Passei um pouco de tempo na fábrica e obviamente nas corridas onde também lá estive”, explicou Button sobre a situação da Williams ao Motorsport.com. “É basicamente ser apenas uma voz para certas pessoas da equipa. Passei muito tempo com Dave Robson, o engenheiro chefe e Jost Capito, e também com a equipa de marketing. Mas não passei tanto tempo com os pilotos em 2021, basicamente só porque não podia entrar na sala de engenharia, por isso não pude entrar na garagem, por causa da bolha. Não foi um ano fácil, na verdade. Só agora me foi permitido entrar no tipo de área de restauração, a área de hospitalidade da equipa, e é aí que posso realmente passar tempo com os engenheiros e o Jost. Penso que tem sido bom, mas tem sido definitivamente limitado, na verdade, o que é uma pena para ambos os lados. Mas vou fazer muito mais com eles no novo ano”.

Button diz querer passar mais tempo com os pilotos e prestar mais atenção ao programa de jovens pilotos, assim como no simulador.

“Eu vou passar muito mais tempo com eles, com os pilotos, no programa de jovens pilotos. Por isso, agora temos alguns bons jovens pilotos na lista. Vou passar um pouco de tempo na sala do simulador também. Não vou pilotar, quem me dera, mas para ver como é que eles preparam as suas corridas, se quiserem, e como trabalham com a equipa.”