Fórmula 1: Jenson Button acredita que Lewis Hamilton não abandona | AutoSport

No final da época, Toto Wolff disse que Lewis Hamilton estava desiludido com a Fórmula 1 na sequência do GP de Abu Dhabi e da decisão da direção de corrida nas voltas finais da última corrida do ano. A partir desse momento, somando-se o “silêncio” do piloto nas redes sociais e à comunicação social, geraram-se rumores sobre a possível saída do piloto britânico da competição. Enquanto essa questão ainda se mantém, o antigo piloto e campeão do mundo Jenson Button, está otimista que o seu antigo companheiro de equipa regressa para mais uma tentativa de chegar aos oito títulos mundiais.

No programa televisivo britânico “Good Morning Britain”, Button afirmou que: “Espero realmente que ele corra. Penso que ele estará a competir e quer ganhar aquele oitavo título para ser o piloto de Fórmula 1 mais premiado da história da F1. E vai fazer isso. Acho mesmo que sim”.

Button, que também é conselheiro na Williams, acrescentou ainda que a Fórmula 1 está muito forte neste momento, mesmo com a controvérsia do final do ano. “Final controverso de época, mas penso que é preciso olhar para a época como um todo. A F1 está num lugar espantoso, dois pilotos fantásticos em luta todos os fins de semana. E penso que todos estão entusiasmados com a nova temporada”.