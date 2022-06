Fórmula 1: Jehan Daruvala testa com a McLaren | AutoSport

A McLaren anunciou que Jehan Daruvala, piloto da Red Bull Junior Team na Fórmula 2 ao volante do monolugar da Prema, vai testar o MCL35M do ano passado em Silverstone esta semana.

Para Daruvala, que atualmente ocupa o terceiro lugar na classificação da Fórmula 2, será o primeiro teste num carro de Fórmula 1, que afirmou nas redes sociais estar “super entusiasmado e grato pela oportunidade de ter a minha primeira experiência num teste de carro de Fórmula 1 com a McLaren”.

O piloto estará aos comandos do McLaren em Silverstone amanhã e quarta-feira, 21 e 22 de junho.

As part of our Testing Previous Car (TPC) programme, @DaruvalaJehan will test the MCL35M at Silverstone on 21 June and 22 June.



Enjoy your first drive in an F1 car, Jehan! 👊🇮🇳 pic.twitter.com/rimIYCtE7q