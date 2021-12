Fórmula 1: Jean Todt na Ferrari é “especulação”, afirma Mattia Binotto | AutoSport

A publicação italiana Corriere della Sera avançou esta semana que Jean Todt poderia estar de regresso à Ferrari depois de terminar o último mandato como Presidente da FIA. Hoje em Abu Dhabi, e respondendo a uma questão da publicação Racefans.net na conferência de imprensa, Mattia Binotto desmentiu a notícia dada pelo órgão de comunicação social italiano e apelidou-a de especulação, mas deixa a porta aberta a que isso aconteça no futuro.

“Ouvi e li sobre algumas especulações a esse respeito”, explicou Bonotto. “Até agora, são apenas especulações. Pessoalmente, trabalhei com Jean Todt, ele tem sido meu chefe, penso que aprendi muito com ele. Tem sido uma honra trabalhar com ele e digo que o que quer que aconteça no futuro, será uma honra trabalhar com ele, porque ainda acredito que, assim como Mekies e como equipa, há muito ainda a aprender”.