Fórmula 1: Jean Todt espera pelo menos uma corrida em Itália | AutoSport

Jean Todt parece ter algumas preocupações sobre a manutenção de uma corrida no calendário da Fórmula 1. Esta questão foi levantada depois do CEO da F1, Stefano Domenicali ter dito que esperava “que Monza fique no calendário, mas precisamos de pensar num modelo de negócio onde haja retorno”. Isto aconteceu depois de apenas 16.000 bilhetes terem sido vendidos para o dia de hoje.

“Porque é que há tão pouco público em Monza?” questionou Jean Todt, presidente da FIA, ao La Gazzetta dello Sport. “Ficaria muito desapontado se não houvesse pelo menos uma corrida em Itália no calendário de Fórmula 1 nos próximos anos. Mas é uma pergunta a fazer a Stefano Domenicali”, acrescentou o francês, que deixa o cargo de presidente da FIA em dezembro.