Fórmula 1: Jean Alesi pede aos fãs da Ferrari para se conterem nas críticas | AutoSport

O antigo piloto de Fórmula e da Ferrari, Jean Alesi pediu aos tifosi para conterem as críticas à equipa italiana, uma vez que “não traz nenhum benefício”.

O erro estratégico com Charles Leclerc no GP da Hungria, última prova antes das férias de verão, foi apenas o mais recente episódios de problemas na Ferrari nesta temporada e acabou por ser mais outro motivo de frustração entre os fãs da Scuderia.

“É uma temporada que parece uma montanha-russa, e isto aumenta as emoções e reações”, disse ao Corriere della Sera Jean Alesi. “Sonhar com uma vitória transforma uma derrota num drama desportivo com uma paixão que me faz lembrar o apoio dado no futebol”.

O antigo piloto acrescentou que “também sofro ao pensar na Hungria. Houve erros mesmo antes da estratégia, mas estar contra a Ferrari não é bom para nenhum adepto, não traz nenhum benefício à equipa”.

Alesi sugeriu que todos controlassem as críticas e expressassem a sua solidariedade com a equipa italiana. “Poderíamos analisar a corrida para tentar compreender o ‘como e porquê’, mas agora não é necessário. Pelo contrário, serve, da minha parte, como um convite para aguentar, não para destruir. Porque a negatividade não traz nada de bom, nunca. Neste momento, quero amar esta equipa da Ferrari porque os homens da Ferrari são os primeiros a sofrer em cada derrota e em cada erro que leva a uma derrota”, concluiu o francês.