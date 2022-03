Fórmula 1: James Key acredita que Daniel Ricciardo adaptou-se melhor ao carro | AutoSport

O diretor técnico da McLaren, James Key, está otimista que a equipa conseguiu construir um monolugar que oferece melhores condições a Daniel Ricciardo e a Lando Norris. Key admite que desenvolveram o carro tendo em conta as dificuldades demonstradas no ano passado pelo piloto australiano, que teve problemas de adaptação ao monolugar de 2021.

“Estávamos conscientes dos pontos fracos que tínhamos, alguns circuitos adequaram-se realmente aos seus pontos fortes e podíamos ver que os desempenhos eram fortes e outros, eram na direção oposta”, disse Key durante os testes em Barcelona. “Pudemos ver nos dados que recolhemos quais eram também esses pontos fortes e fracos mas, dada a complexidade destes carros, particularmente com a aerodinâmica anterior e as opções de configuração, não havia uma solução fácil, era preciso trabalhar em algumas possibilidades”.

Com o novo regulamento técnico em vigor esta época, Key acredita que “dada a nova oportunidade para os novos carros, houve uma boa oportunidade para não cair no erro de ter os comportamentos negativos, que temos estado a vigiar de perto. Não quer dizer que tenhamos resolvido algumas dessas coisas mas, certamente com uma nova oportunidade, estávamos muito conscientes daquilo em que precisávamos de trabalhar”.

O diretor técnico da equipa explicou que Key tanto Ricciardo como Lando Norris gostaram da sensação inicial do carro, mas que é necessário mais tempo em pista para terem uma imagem mais clara do comportamento do carro. “Ambos os pilotos deram-se bem com o carro. Vamos ver como estamos no Bahrein numa pista diferente. Não houve grandes sobressaltos, tudo funcionou como esperávamos. Sabemos que temos algumas áreas em que temos de melhorar com certeza.Diria que, no geral, tem sido um dos carros mais fáceis de pilotar até agora”.