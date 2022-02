Fórmula 1: James Key acredita em atualizações nos monolugares para o teste do Bahrein | AutoSport

Um dos pormenores que fomos percebendo com os novos carros em pista durante os 3 primeiros dias de testes, é que por muito restrito que possa ser o regulamento técnico, as equipas surpreendem sempre com as soluções que vão encontrando para os diversos desafios que lhes aparecem à frente.

Talvez por isso, o diretor técnico da McLaren, James Key, espera mais atualizações nos 3 dias de testes no Bahrein, podendo alterar as performances das equipas desta semana.

“Estes são os carros com especificação de lançamento e o ritmo de desenvolvimento nesta altura do ano ainda é muito elevado. Não tenho dúvidas que, de qualquer modo, vamos assistir a desenvolvimentos para o próximo teste e para a próxima corrida. Penso que o importante para nós é que foi um teste produtivo. Passamos por muitos itens de teste, programas, medições e várias outras coisas que é preciso fazer com um carro tão recente para nós”, adiantou o engenheiro da McLaren citado pela publicação RacingNews365.com.

Para confirmar as palavras de Key em Barcelona, ainda o MCL36, o novo monolugar da equipa de Woking, não tinha sido revelado e já a equipa preparava um pacote de atualizações para a primeira prova do ano, o GP do Bahrein entre os dias 18 a 20 de março. Quem o confirmou foi o diretor de operações da McLaren, Piers Thynne nessa altura. “Sabemos que o desempenho na primeira corrida é crítico, e vamos colocar à disposição um pacote de atualização para esse evento – mas esperamos muito mais a seguir. Uma das razões por que estamos a baixar o stock [de peças] é que sabemos que queremos fazer evoluir o carro”, disse Thynne.