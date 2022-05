Fórmula 1, Jacques Villeneuve: “O tempo de Daniel Ricciardo na McLaren acabou” | AutoSport

Dos 59 pontos da McLaren em 2022, Lando Norris é responsável por 48, Daniel Ricciardo somou apenas 11. Ricciardo terminou a corrida do GP Mónaco em 13º lugar, com Norris em 6º. Zak Brown já mostrou algum desagrado e embora diga que o piloto já mostrou ser capaz de vencer corridas, também explicou que existem “mecanismos” no contrato que permitem o final de ligação entre ambos.

Para Jacques Villeneuve a decisão da equipa já deverá estar tomada.

“O tempo de Daniel Ricciardo na McLaren acabou”, escreveu Villeneuve no seu comentário semanal na publicação Formule1.nl. “O CEO [da McLaren] Zak Brown diz agora que existem cláusulas no seu contrato, e isso significa que quase foi tomada uma decisão. É uma forma de exercer pressão sobre o piloto e preparar os meios de comunicação”.Villeneuve considera que a contratação do piloto australiano foi um erro caro que não trouxe valor à McLaren. “Em última análise, tem sido um piloto altamente remunerado que tem custado muito dinheiro à equipa. Não rende nenhum ponto e não tem a velocidade de que a equipa necessita para desenvolver o carro. Por isso só lhes está a custar dinheiro. Seria mais barato continuarem a pagar o salário de Ricciardo, deixá-lo no sofá em casa, e colocar outro piloto no carro. É uma dura realidade, mas isso é a Fórmula 1”, concluiu o antigo campeão do mundo.