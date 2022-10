Fórmula 1: Jacques Villeneuve defende suspensão de 1 corrida para Lance Stroll | AutoSport

É conhecido o hábito de Jacques Villeneuve querer chocar com as suas afirmações sobre todos os temas da Fórmula 1 e também é sabido que o antigo piloto não se coíbe de criticar o seu compatriota Lance Stroll.

Na coluna de opinião que assina na publicação Formule1.n, o campeão do Mundo de Fórmula 1 1997, escreveu que Stroll “deveria ser banido numa corrida pelo incidente com Fernando Alonso”. Villeneuve argumenta que a FIA deve dar o exemplo e tem sido pouco firme, tanto na F1 como noutras categorias, quando se trata de acidentes com pilotos a ziguezaguear nas retas. Essas ações, escreveu ainda o antigo piloto, são potencialmente fatais.

“Na Fórmula 4 e na Fórmula 3, às vezes vemos pilotos que conduzem como num videojogo”, explicou Villeneuve, que acredita que ações mais duras por parte da entidade federativa devem ser tomadas nas classes juniores.

O antigo piloto canadiano terminou este tema, afirmando que “Alonso teve sorte que acabou tudo bem para ele”.

Recordamos que Lance Stroll foi penalizado após a corrida terminar em 3 posições na grelha de partida do Grande Prémio do México, além de somar dois pontos de penalização.