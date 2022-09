Fórmula 1: Jacques Villeneuve de regresso aos comandos de um monolugar em Monza | AutoSport

Jacques Villeneuve vai regressar ao volante de um monolugar de Fórmula 1 após o Grande Prémio de Itália no Autódromo de Monza, no próximo fim de semana. O campeão do mundo de Fórmula 1 de 1997 terá a oportunidade de testar pela Alpine na quarta-feira seguinte à prova italiana o A521 do ano passado.

Em declarações ao Motorsport-Total.com, Villeneuve promete acelerar a sério no carro e que não será apenas uma campanha de relações públicas do canal francês Canal+ onde é comentador. “É super emocionante”, disse Villeneuve à publicação alemã. “Louco, mas será ótimo entender o que esses carros podem fazer”.

O antigo piloto de F1 já teve o primeiro contacto com o carro através de simulador e ficou admirado com a velocidade que atingem, estando de aviso para a força G do monolugar do ano passado. “Vai ser um problema, mas o bom sobre Monza é que há tantas retas longas que podemos recuperar fisicamente nessas zonas.”

Villeneuve salientou que gostaria de continuar com a carreira de piloto, obviamente fora da Fórmula 1. “O meu objetivo ultimamente tem sido entrar na NASCAR. Fiz Daytona este ano e estava realmente ansioso para começar uma temporada, mas estou tão ocupado com a TV agora que isso exclui tudo o resto”, concluiu.