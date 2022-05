Fórmula 1, Jacques Villeneuve: Carlos Sainz “claramente não está no nível de Leclerc” | AutoSport

Charles Leclerc teve o seu primeiro abandono da época na corrida do GP de Espanha. A situação não podia ser a melhor para o monegasco até aquela altura, já que liderava o pelotão com larga margem e tinha o seu maior rival no campeonato com problemas de DRS e incapaz de ultrapassar George Russell.

O seu companheiro de equipa, Carlos Sainz conseguiu terminar a prova, mas num dececionante quarto lugar e não fosse o problema que afetou o Mercedes W13 de Lewis Hamilton, poderia ter sido o quinto posto, isto depois de mais uma saída de pista na fase inicial da sua prova “caseira”.

Jacques Villeneuve escreveu sobre esta situação na sua crónica semanal na publicação Formule1.nl e acredita que o espanhol ainda não está ao nível do seu companheiro de equipa.

“Sainz está a cometer muitos erros de momento. Claramente não está no nível de Leclerc. Tem que andar sempre no limite para acompanhar Charles. Isso não deveria acontecer com um carro que pode vencer corridas e o campeonato”, escreveu o antigo piloto de Fórmula 1, acrescentando que: “o facto de acabar fora do pódio atrás de um Mercedes não é um bom resultado”.

Sainz está 45 pontos atrás de Leclerc no campeonato e pode agora ter problemas porque os dois pilotos Mercedes parecem agora capazes de discutir as posições de pódio, como aconteceu em Barcelona.