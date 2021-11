Fórmula 1: Jacky Ickx frustrado com o tratamento do “GP como um acidente de viação” | AutoSport

O antigo piloto de Fórmula 1 Jacky Ickx diz-se frustrado com a Fórmula 1, tendo em conta as regras que são seguidas pelo desporto. O belga, que venceu 8 corridas de F1 na sua carreira, é da opinião que o fio das corridas são quebrados com tantas penalizações e multas aos pilotos, quando estes assumiram o risco inerente à competição.

“Pessoalmente, estou frustrado com a Fórmula 1, e em particular com as regras atuais do que deveria ser, para mim, filosoficamente falando, uma luta”, disse Ickx à edição francesa do Motorsport.com. “É uma batalha entre homens que assumem um risco livremente acordado. E homens que lutam uns contra os outros a 300 km/h e mais. O progresso dos acontecimentos é arbitrado por pessoas que certamente têm boas intenções mas que, na minha opinião, e talvez eu esteja errado mas, à parte de um deles em cada corrida, são pessoas que nunca pilotaram carros de corrida. Não estou certo de que possamos, em termos de evento, percurso da corrida, em nome de uma segurança acrescida, tratar o grande prémio como um acidente de viação. Quebramos o ímpeto essencial da corrida, a combatividade e a própria natureza deste desporto e destes pilotos, através de uma sucessão de penalidades e multas”.

O antigo piloto utilizou os casos das multas aplicadas a Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP do Brasil como argumento. “Acho espantoso que nos atrevemos a multar com 50.000 euros por colocar um dedo na asa do carro do seu oponente. Acho espantoso que se atreva a multar o Hamilton em 25.000 euros por desprender o cinto antes de voltar às boxes para levar a bandeira brasileira em honra de Senna. Isso não funciona, não há a alegria da vitória. Há apenas constrangimentos que, para mim, são inexplicáveis”.