Fórmula 1: Jackie Stewart aconselha Lewis Hamilton a terminar a carreira | AutoSport

Jackie Stewart não tem qualquer problema em admitir que Lewis Hamilton foi “o melhor do seu tempo” na Fórmula 1, mas aconselha o piloto da Mercedes a abandonar a disciplina, depois de na opinião de Stewart não o ter feito quando estava no topo da carreira.

“Lewis está no grupo de Ayrton Senna e Alain Prost”, disse Stewart no podcast ‘The Convex Conversation’. “Gostaria de o ver a terminar agora a carreira. É uma pena que não tenha feito quando estava no topo”.

Além de Stewart ser da opinião que Hamilton deveria terminar a carreira, a causa pode estar na chegada de George Russell à equipa .

“Está a lutar agora porque tem um novo companheiro de equipa que tem sido mais rápido do que ele em qualificação até agora. Acho que ele deveria terminar a carreira”, disse o antigo campeão do mundo de Fórmula 1.