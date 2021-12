Fórmula 1. Jackie Stewart: Abu Dhabi não teve nada de “Hollywood” | AutoSport

Na derradeira volta do último GP do ano, Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton, que liderou essa corrida desde a volta 1, depois de um acidente e da entrada do Safety Car. Tinha potencial para um guião de um filme e para adensar ainda mais a intriga, o diretor de prova permite apenas a ultrapassagem de apenas alguns carros atrasados, quando normalmente deixa passar todos e depois retira o Safety Car.

Isto, como sabemos todos, aconteceu mesmo e não foi um filme, mas parece. O mesmo defende Jackie Stewart, que afirmou que a direção de prova tratou da questão de forma correta.

“Penso que foi tratado da forma correta. Foi feito corretamente, não houve qualquer filme nisto. Isto não foi Hollywood, foi puro e o público goza com essa autenticidade. Nunca na história do desporto existiu tal fecho de época”.

Questionado pelo Motosport.com se a corrida deveria ter terminado com bandeira vermelha, Stewart afirmou que: “Não, porque na realidade não havia razão para uma bandeira vermelha” e acrescentou que nunca tinha visto uma época terminar assim: “Nunca na história da Fórmula 1 houve um desenlace como este ano. Isto foi extraordinariamente especial. Foi um grande ano de qualquer forma, com duas equipas forçarem a outra até ao limite. Este ano foi um grande sucesso e Max Verstappen também teve um desempenho excecional como indivíduo. Lewis Hamilton ficará extremamente desapontado, mas não deve ficar de todo. Também ele completou uma grande temporada”.