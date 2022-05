Fórmula 1: Jack Doohan e Oscar Piastri em teste da Alpine no Qatar | AutoSport

O piloto da Academia Alpine Jack Doohan vai estrear-se aos comandos de um monolugar de Fórmula 1 com o A521 de 2021 da equipa francesa este fim de semana em Doha, no Qatar.

No domingo, 15 de maio, Jack Doohan, que está na sua primeira temporada do Campeonato FIA de Fórmula 2, juntar-se-á ao piloto de reserva da equipa, Oscar Piastri, para concluir um teste de três dias da equipa no Circuito Internacional de Losail. Oscar Piastri já esteve aos comandos do carro de 2021 na quarta-feira e quinta-feira (11-12 de maio) e salientou a dureza do desafio que foi regressar aos comandos de um carro de Fórmula 1.

“Foram dois dias produtivos de testes no Qatar”, explicou Piastri. “Estava muito calor em ambos os dias, mas isso é bom para a preparação física. A pista não foi muito utilizada recentemente, pelo que houve vários níveis de aderência e com bastante poeira e vento ao longo de todo o traçado. Foi um desafio por vezes, mas importante para mim aprender a pilotar em condições diferentes. Estou ansioso por me juntar novamente à equipa de F1 em Barcelona e Mónaco antes do meu próximo dia de testes privados em junho”.

Jack Doohan, que ingressou na academia da equipa francesa este ano, mostra-se bastante entusiasmado por esta oportunidade.

“Estou super entusiasmado por pilotar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Este é um momento que anseio desde que comecei a correr nos karts e sei que estas oportunidades são um privilégio. Estou muito grato à Alpine pela oportunidade e estou ansioso por dar o meu melhor no dia do teste. Já assisti anteriormente aos bastidores de alguns testes privados e completei muita preparação no simulador em Enstone, por isso sinto-me pronto para este desafio”, concluiu o piloto australiano.