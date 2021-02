Fórmula 1 já supera a La Liga, NBA, PGA Tour e a Premier League na ‘net’

A Fórmula 1 revelou que as plataformas digitais obtiveram ganhos significativos, fazendo com que a F1 passasse a ser a segunda liga desportiva de maior crescimento no seio das quatro principais plataformas sociais. Em 2020, os seguidores do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok, Snapchat, Twitch, e plataformas sociais chinesas, cresceram 36% para 35 milhões. As visualizações de vídeos subiram 47% para 4,9 bilhões e o envolvimento total subiu 99%, para 810 milhões.



Além disso, o total de visualizações de vídeos no site F1.com, a aplicação F1 e as redes sociais subiram 46% face a 2019, para 4.9 bilhões. Os utilizadores únicos subiram +26% para 70.5 milhões e as pageviews subiram 13% para 1.3 bilhões. Na China também se assistiu a um crescimento digital muito forte com seguidores em plataformas chinesas (Weibo, WeChat, Toutiao e Douyin) a crescerem 133%, para 1,9 milhões.



Os maiores ‘pilotos’ do crescimento digital resultaram de um aumento de 20% nos carregamentos de vídeos, novas corridas em 2020 e também o interesse que essas corridas gerou, que resultou em aumentos no tráfego e na atividade durante uma semana de corrida. Os resultados significam que a Fórmula 1 está agora a superar fortemente outros grandes desportos na arena digital, incluindo La Liga, NBA, PGA Tour e a Premier League. A quota digital do total de minutos (incluindo transmissão e digital) cresceu de 7% em 2019 para 10% em 2020.