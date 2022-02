Fórmula 1: Ivan Capelli espera que não haja hierarquia entre os pilotos da Ferrari | AutoSport

O antigo piloto de Fórmula 1, Ivan Capelli, pediu à sua antiga equipa, a Ferrari, para deixar Carlos Sainz e Charles Leclerc discutirem em pista a hierarquia dentro da equipa, sem que a época comece com um piloto número 1.

“A Ferrari tem que estar preparada para lidar com dois pilotos em 2022 que têm a mesma ambição, a mesma vontade de vencer e as mesmas oportunidades de vencer”, disse o antigo piloto italiano ao Gazzetta dello Sport. “Acho que é um pouco da natureza italiana sempre assumir que é preciso uma hierarquia na equipa, mas as equipas britânicas em particular, mostraram como se pode lidar com duas estrelas – Mansell e Piquet na Williams ou Senna e Prost na McLaren. Acho que na Ferrari o curso da temporada criará essa hierarquia”.

O segundo classificado do GP de Portugal de 1988 está entusiasmado com a dupla de pilotos da equipa italiana, num ano em que muda muito em termos de regulamento. “Carlos veio para a Ferrari como um homem novo, para uma equipa que é mais complexa do que qualquer outra na Fórmula 1. Mas adaptou-se muito bem e mostrou um ótimo desempenho. (…) Acho que Leclerc é o homem mais rápido em qualificação. Na temporada passada, as pessoas esperavam que ele assumisse o papel de líder da equipa na Ferrari. Mas isso não aconteceu. E nos anos anteriores com Vettel, isso também não foi um problema, não era esperado de Charles. Faz uma grande diferença quando um piloto é submetido a uma pressão mais alta.”