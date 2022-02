Fórmula 1: Interesse de Andretti pode ser difícil de concretizar | AutoSport

Michael Andretti pode ter interesse em criar a 11ª equipa do pelotão da Fórmula 1, conforme demos a conhecer hoje de manhã, mas tornar real o projeto pode não ser tão fácil.

Segundo a publicação The Race, nenhum pedido formal foi aberto junto da FIA, ao contrário do que Mario Andretti, pai de Michael Andretti, tinha admitido antes. Uma fonte da federação internacional, afirmou à mesma publicação que o órgão “não está atualmente em posição de considerar ou comentar quaisquer manifestações de interesse ou candidaturas recebidas” para a criação de uma nova equipa no campeonato do mundo de Fórmula 1.

A última equipa a ser construída e a ser inscrita na competição foi a Haas em 2016, mas depois da FIA ter convidado os interessados a apresentarem propostas. Ou seja, partiu daquele órgão a vontade de estabelecer uma nova estrutura no campeonato. O que não sucede neste caso.

Lembramos ainda, que o Acordo da Concórdia de 2020 exige que qualquer nova equipa pague uma taxa de 200 milhões de dólares, valor que será partilhado entre as equipas já existentes.

Pode acontecer que o processo seja aberto e que em 2 ou 3 anos a Andretti possa ser a 11ª equipa da grelha da Fórmula 1, mas não parece que para já, seja uma prioridade para quem regula e para quem detém os direitos comerciais da disciplina.