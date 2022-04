Fórmula 1: Imola não é “o lugar certo” para atualizações significativas | AutoSport

Imola marcará o início da temporada europeia da Fórmula 1 – depois do GP da Emilia-Romagna haverá a estreia de Miami e o regresso ao continente europeu – uma altura no calendário em que as equipas tradicionalmente lançam os seus primeiros principais desenvolvimentos técnicos para os monolugares. Tendo evitado até agora grandes atualizações nesta temporada, e a estratégia funcionou bem, a Ferrari não vai aproveitar a ronda em Imola para trazer a primeira grande atualização para o F1-75. Mattia Binotto explicou que é “difícil” trazer atualizações para Imola, já que se trata do primeiro fim de semana com corrida sprint, significando que depois do primeiro treino livre, as equipas avançam para a qualificação.

“Penso que será um fim de semana difícil no que diz respeito a trazer atualizações e tentar avaliá-las no treino de sexta-feira, porque é óbvio que é preciso concentrar na qualificação da tarde”, disse o chefe de equipa da Ferrari. “Para nós, não haverá muito em Imola porque, mais uma vez, acreditamos que não é o lugar certo”.

Em vez de uma grande atualização, Binotto explicou que a equipa prefere trabalhar na solução de alguns problemas atuais, como o “porpoising” ou efeito oscilatório.

“Vamos tentar mitigar as questões que ainda temos. Estou a pensar no efeito oscilatório e nos saltos que afetaram o nosso desempenho durante o [último] fim de semana. Por isso, tentamos novamente trabalhar nesse ponto específico. Mas, para atualizações e mais, deixem-me dizer significativas, será mais tarde na época”.