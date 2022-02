Fórmula 1: Imagem do Ferrari F1-75 pode ter sido divulgada antes da apresentação | AutoSport

Circula no Twitter uma imagem identificada como o novo carro da Scuderia Ferrari para a temporada de 2022 da Fórmula 1. Como se pode ver no link da rede social, a carro da fotografia tem uma pintura mais escura, com as duas asas pintadas de preto, assim como o número dos pilotos.

A equipa agendou para amanhã às 13 horas a apresentação oficial do F1-75, assim designado o monolugar que será pilotado por Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Se a fotografia divulgada é ou não o verdadeiro F1-75, amanhã se verá.

Another car leaked. This is actually really beautiful. Welcome, F1-75 🇮🇹 https://t.co/LwC0Ak1GrM pic.twitter.com/E0YW9IXN4s — Sergio Rodríguez 🏎⚽️ (@sergiorf97) February 16, 2022