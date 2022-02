Fórmula 1, Hywel Thomas (Mercedes): “estamos ansiosos para chegar ao primeiro teste” | AutoSport

2022 traz uma revolução ao nível do regulamento técnico da Fórmula 1, adicionando mais um elemento de incerteza para todas as equipas para a época que em breve se inicia. Como as restantes equipas, a Mercedes fez todo o trabalho de simulação possível para tentar prever como será o desempenho do seu novo monolugar, que será apresentado dia 18 deste mês.

A equipa espera algumas diferenças que podem prejudicar o comportamento do carro e dificultar o desempenho de Lewis Hamilton e George Russell durante as primeiras provas do ano, assim explicou Hywel Thomas, diretor da Mercedes-AMG High Performance Powertrains, a divisão de motores da equipa, que espera que simulações sejam o mais exatas possíveis quando o primeiro teste de pré-época começar em Barcelona (23 a 25 de fevereiro).

“Claro que estamos absolutamente ansiosos para chegar ao primeiro teste em pista para podermos ver se essas simulações estão corretas”, explicou Thomas. “Esperamos que estejam. Caso contrário, estaremos prontos para ajustar a unidade motriz conforme necessário para garantir que o piloto obtém exatamente o que quer, quando o pede”.