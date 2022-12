Fórmula 1: Hungaroring planeia renovação das infraestruturas do circuito | AutoSport

Tem sido uma presença assídua no calendário da Fórmula 1 e, até agora, não tem estado sob pressão para manter a sua posição dentro da disciplina rainha. O Circuito de Hungaroring recebeu o primeiro Grande Prémio de F1 a 10 de agosto de 1986 e desde essa altura tem sido palco todos os anos de uma nova discussão pela vitória na disciplina maior do automobilismo. Foi durante muitos anos o traçado mais a leste no continente europeu a receber uma prova do mundial de F1 e quer continuar o seu percurso como até agora.

Depois de anunciar que a procura por bilhetes para a prova de 2023 estar acima do expectável com as entradas para o dia de domingo esgotas, o diretor do circuito húngaro confirmou que continuarão a sua renovação, sendo o primeiro passo o melhoramento das áreas públicas, passando pela construção de uma nova entrada e sede.

Com contrato assinado com a Formula One Management até 2027, os responsáveis pelo Hungaroring sabem que têm de competir com traçados com infraestruturas mais recentes e com outros argumentos. “Graças ao programa de desenvolvimento estratégico, poderemos competir [com circuitos mais recentes] em tempo razoável, o que nos permitirá manter aqui a F1 e chamar a atenção para o nosso país e para a nossa bela capital ano após ano”, explicou Zsolt Gyulay, CEO do circuito húngaro.