Fórmula 1: Horários oficiais dos Grandes Prémios de 2026
A Fórmula 1 anunciou os horários de partida para todas as 24 corridas da temporada de Fórmula 1 de 2026.
A campanha terá início com o Grande Prémio da Austrália, entre 6 e 8 de março, e culminará no Grande Prémio de Abu Dhabi, no fim de semana de 4 a 6 de dezembro, levando o desporto a cinco dos sete continentes do mundo.
A temporada de 2026 será marcada pela introdução de novos regulamentos técnicos e pela utilização de combustíveis 100% sustentáveis. O calendário apresenta, ainda, melhorias significativas na fluidez geográfica das corridas, com o Grande Prémio do Canadá a seguir ao de Miami numa posição mais antecipada, o que permite uma consolidação da fase europeia da temporada durante os meses de verão.
Fins de Semana Sprint em destaque
O formato Sprint continuará a ser uma parte integrante da temporada de 2026, estando presente em seis fins de semana de corrida. Este número inclui três novos locais para os eventos Sprint, prometendo aumentar a emoção e a ação em pista para os adeptos. (VER AQUI)
Calendário Fórmula 1 2026
Horários de Portugal Continental e Madeira, menos uma hora nos Açores
|Grande Prémio
|Data
|Sprint (hora Lisboa)
|Qualificação (hora Lisboa)
|Corrida (hora Lisboa)
|Austrália
|8 março
|–
|07:00
|06:00
|China
|15 março
|04:00
|08:00
|08:00
|Japão
|29 março
|–
|07:00
|06:00
|Bahrein
|12 abril
|–
|17:00
|16:00
|Arábia Saudita
|19 abril
|–
|18:00
|18:00
|Miami
|3 maio
|18:00
|22:00
|22:00
|Canadá
|24 maio
|17:00
|21:00
|21:00
|Mónaco
|7 junho
|–
|15:00
|14:00
|Barcelona
|14 junho
|–
|15:00
|14:00
|Áustria
|28 junho
|–
|15:00
|14:00
|Grã-Bretanha
|5 julho
|12:00
|16:00
|15:00
|Bélgica
|19 julho
|–
|15:00
|14:00
|Hungria
|26 julho
|–
|15:00
|14:00
|Países Baixos
|23 agosto
|11:00
|15:00
|14:00
|Itália
|6 setembro
|–
|15:00
|14:00
|Espanha (extra)
|13 setembro
|–
|15:00
|14:00
|Azerbaijão
|26 setembro
|–
|13:00
|13:00
|Singapura
|11 outubro
|10:00
|14:00
|13:00
|Estados Unidos
|25 outubro
|–
|21:00
|20:00
|México
|1 novembro
|–
|21:00
|20:00
|Brasil
|8 novembro
|–
|19:00
|18:00
|Las Vegas
|21 novembro
|–
|04:00
|04:00
|Catar
|29 novembro
|–
|19:00
|17:00
|Abu Dhabi
|6 dezembro
|–
|15:00
|14:00
