Fórmula 1: Horários oficiais dos Grandes Prémios de 2026

A Fórmula 1 anunciou os horários de partida para todas as 24 corridas da temporada de Fórmula 1 de 2026.

A campanha terá início com o Grande Prémio da Austrália, entre 6 e 8 de março, e culminará no Grande Prémio de Abu Dhabi, no fim de semana de 4 a 6 de dezembro, levando o desporto a cinco dos sete continentes do mundo.

A temporada de 2026 será marcada pela introdução de novos regulamentos técnicos e pela utilização de combustíveis 100% sustentáveis. O calendário apresenta, ainda, melhorias significativas na fluidez geográfica das corridas, com o Grande Prémio do Canadá a seguir ao de Miami numa posição mais antecipada, o que permite uma consolidação da fase europeia da temporada durante os meses de verão.

Fins de Semana Sprint em destaque

O formato Sprint continuará a ser uma parte integrante da temporada de 2026, estando presente em seis fins de semana de corrida. Este número inclui três novos locais para os eventos Sprint, prometendo aumentar a emoção e a ação em pista para os adeptos. (VER AQUI)

Calendário Fórmula 1 2026

Horários de Portugal Continental e Madeira, menos uma hora nos Açores