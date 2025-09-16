Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Fórmula 1: Horários oficiais dos Grandes Prémios de 2026

Por a 16 Setembro 2025 13:10

A Fórmula 1 anunciou os horários de partida para todas as 24 corridas da temporada de Fórmula 1 de 2026.

A campanha terá início com o Grande Prémio da Austrália, entre 6 e 8 de março, e culminará no Grande Prémio de Abu Dhabi, no fim de semana de 4 a 6 de dezembro, levando o desporto a cinco dos sete continentes do mundo.

A temporada de 2026 será marcada pela introdução de novos regulamentos técnicos e pela utilização de combustíveis 100% sustentáveis. O calendário apresenta, ainda, melhorias significativas na fluidez geográfica das corridas, com o Grande Prémio do Canadá a seguir ao de Miami numa posição mais antecipada, o que permite uma consolidação da fase europeia da temporada durante os meses de verão.

Fins de Semana Sprint em destaque

O formato Sprint continuará a ser uma parte integrante da temporada de 2026, estando presente em seis fins de semana de corrida. Este número inclui três novos locais para os eventos Sprint, prometendo aumentar a emoção e a ação em pista para os adeptos. (VER AQUI)

Calendário Fórmula 1 2026

Horários de Portugal Continental e Madeira, menos uma hora nos Açores

Grande Prémio Data Sprint (hora Lisboa) Qualificação (hora Lisboa) Corrida (hora Lisboa)
Austrália 8 março 07:00 06:00
China 15 março 04:00 08:00 08:00
Japão 29 março 07:00 06:00
Bahrein 12 abril 17:00 16:00
Arábia Saudita 19 abril 18:00 18:00
Miami 3 maio 18:00 22:00 22:00
Canadá 24 maio 17:00 21:00 21:00
Mónaco 7 junho 15:00 14:00
Barcelona 14 junho 15:00 14:00
Áustria 28 junho 15:00 14:00
Grã-Bretanha 5 julho 12:00 16:00 15:00
Bélgica 19 julho 15:00 14:00
Hungria 26 julho 15:00 14:00
Países Baixos 23 agosto 11:00 15:00 14:00
Itália 6 setembro 15:00 14:00
Espanha (extra) 13 setembro 15:00 14:00
Azerbaijão 26 setembro 13:00 13:00
Singapura 11 outubro 10:00 14:00 13:00
Estados Unidos 25 outubro 21:00 20:00
México 1 novembro 21:00 20:00
Brasil 8 novembro 19:00 18:00
Las Vegas 21 novembro 04:00 04:00
Catar 29 novembro 19:00 17:00
Abu Dhabi 6 dezembro 15:00 14:00

