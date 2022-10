Fórmula 1: Honda reforça presença nos monolugares da Red Bull e AlphaTauri | AutoSport

Sem ser surpresa, a Honda anunciou hoje um reforço da presença da sua marca nos 4 carros da Red Bull e AlphaTauri a partir do Grande Prémio do Japão e um maior envolvimento com os seus parceiros, apesar de ainda não ter sido confirmado se continuará ligada à Fórmula 1 e ao grupo austríaco a partir de 2026, quando entram em vigor os novos regulamentos sobre as unidades motrizes.

Para já, acontece só a nível visual e de marketing, o reforço da parceria entre Red Bull e Honda com o objetivo de “continuar a evoluir e popularizar os desportos motorizados”, conforme se pode ler no comunicado da marca nipónica.

As duas equipas, Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri, competem atualmente com carros equipadas com unidades motrizes da Red Bull Powertrains com o apoio técnico da Honda Racing Corporation (HRC) e, como foi anunciado a 2 de Agosto de 2022, esta colaboração continuará até ao final da temporada de 2025, pelo menos. Para reforçar esta parceria, Honda e Red Bull Group concordaram que a partir do Grande Prémio do Japão até ao final da temporada 2022 da Fórmula 1, para além do logótipo do HRC, o logótipo da Honda será adicionado aos carros da Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri. Também Sergio Pérez será embaixador da Honda Racing School Suzuka (HRS) e participará na Academia de Pilotos da HRS, que terá lugar em novembro no Japão. Para complementar o maior envolvimento de ambas as partes na parceria, Max Verstappen e Pérez, e Pierre Gasly e Yuki Tsunoda participarão na Honda Racing THANKS DAY 2022 que se realiza a 27 de novembro, também no Japão.

Helmut Marko quis agradecer o apoio da Honda ao projeto da Red Bull e diz estar confiante do sucesso que ambas as partes vão atingir. “A Oracle Red Bull Racing e a Honda Racing Corporation alcançaram grande sucesso juntos na Fórmula 1. Com estes novos acordos, estamos orgulhosos de poder continuar a tentar alcançar os nossos objetivos com o apoio técnico da HRC até que a próxima geração de motores seja introduzida em 2026. Estamos confiantes de que esta relação com a HRC irá resultar em mais sucesso no futuro e agradecemos-lhes pelo seu apoio contínuo”.