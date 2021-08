Fórmula 1: Honda pode pedir revisão de regras para substituir peças do motor | AutoSport

A Red Bull pode vir a enfrentar penalizações nas próximas corridas por ser obrigada a substituir os motores de Sergio Perez e de Max Verstappen, fruto dos acidentes sofridos nas duas últimas provas antes das férias.

Toyoharu Tanabe, diretor técnico da Honda afirmou que o motor de Perez está completamente destruído e nada pode ser feito, mas o de Verstappen, embora não possa ser montado para competir, pode ser possível continuar a utilizar se algumas peças puderem ser substituídas. O grande problema que a Honda enfrenta, é que pelo regulamento em vigor, as peças seladas não podem ser substituídas, as mesmas que nesse motor precisam ser trocadas.

“Claro que Honda respeita as regras, mas na nossa situação penso que há espaço para rever essas regras. Penso que, neste caso, é possível entrar em conversações sobre a substituição de peças. Depois podemos voltar a analisar o incidente, ver os dados do impacto, os danos no chassis e no motor, e depois podemos discutir se vamos apresentar um pedido para o efeito. Dada a atual situação financeira, penso que isso poderia ser considerado”, avançou Tanabe.

Se esse pedido for feito e aceite, o piloto neerlandês escapa a uma penalização que nada fez para a receber.