Fórmula 1: Honda deu garantias à Red Bull para Imola | AutoSport

Max Verstappen sofreu o segundo abandono da época no GP da Austrália quando seguia em segundo devido a uma falha na unidade motriz, semelhante à situação vivida na primeira corrida do ano, no Bahrein. No entanto, a Red Bull garantiu que ambas as situações foram causadas por problemas diferentes.

Depois do GP da Austrália, a Red Bull enviou a unidade motriz do monolugar do neerlandês para o Japão, para ser analisada pela Honda, que produz as unidades depois designadas por Red Bull Powertrains. Helmut Marko admitiu agora, que o fornecedor garantiu que a questão com a fuga de combustível está resolvida a tempo do GP de Emilia Romagna.

“Está tudo bem [com a unidade motriz], não há qualquer problema”, disse Marko em entrevista ao canal austríaco ORF. “[O abandono] foi devido a uma linha de combustível de alta pressão que rebentou. Foi provavelmente por causa da oscilação”, começou por revelar Helmut Marko.

O responsável da Red Bull assumiu que a desistência na Austrália representou um golpe duro nas contas do campeonato, mas que a equipa conseguiu reagir e estão prontos para voltar à discussão pelas vitórias. “Foi um grande golpe e agora estamos bem atrás do [Charles] Leclerc, mas reagimos rapidamente. Do lado do motor, penso que se pode ver que os problemas que tivemos no Bahrein foram completamente diferentes dos que tivemos, por exemplo, na Austrália, e também os problemas que tivemos nos testes. Foram sempre coisas diferentes. De acordo com Honda, podemos esperar que isso seja corrigido – provavelmente – na próxima corrida”, concluiu.