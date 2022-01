Fórmula 1: Hipótese de corrida em Las Vegas ganha força | AutoSport

A Fórmula 1 viaja para os EUA duas vezes em 2022, com a estreia do GP de Miami agendada para maio e o GP dos EUA no Circuito das Américas em Austin, Texas, em outubro. Com duas corridas neste país, o interesse em realizar uma terceira corrida parece crescer de dia para dia, conforme a base de adeptos da disciplina também aumenta. Muitos foram atraídos pela série documental “Drive to Survive” e a Liberty Media quer aproveitar o impulso, atraindo mais parceiros no mercado norte-americano.

A hipótese da terceira corrida nos EUA fazer parte do calendário é cada vez mais maior, podendo a escolha recair sobre a cidade de Las Vegas já em 2023. A cidade dos casinos foi fortemente afetada pela pandemia e procura recuperar o setor do turismo o mais depressa possível. As conversações com a Fórmula 1 estão numa fase adiantada, dizem várias fontes, podendo indicar um regresso da competição à cidade.

O mercado chinês também é um alvo da Liberty Media e por isso, procuram uma cidade para acolher um segundo Grande Prémio naquele país.