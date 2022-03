Fórmula 1, Helmut Marko: Versão B do Mercedes “não foi assim tão impressionante” | AutoSport

A Mercedes apresentou no primeiro dia do teste do Bahrein uma versão bastante diferente do W13. Rumores apontavam que esta versão seria mais rápida que a utilizada em Barcelona, mas no final dos 3 dias a Red Bull terminou com tempos mais rápidos que a Mercedes.

Helmut Marko desvalorizou o conceito radical apresentado pela Mercedes. “Analisamos mais o desempenho e não foi assim tão impressionante”, disse Marko à publicação austríaca OE24. “O que a Mercedes trouxe parece revolucionário, mas o que importa é o tempo [por volta]. E o mais importante é que fomos novamente os mais rápidos”.

Marko admitiu, porém, que a Mercedes normalmente esconde o seu verdadeiro ritmo durante os testes. “Lembro-me no ano passado, quando a Mercedes também estava atrasada nos testes, mas estamos principalmente preocupados com o nosso carro e estamos a sair-nos bem”, disse o austríaco, acrescentando que “estamos completamente satisfeitos com o novo carro e com todas as atualizações”.