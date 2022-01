Fórmula 1: Helmut Marko vê Lando Norris como ameaça a Hamilton e Verstappen | AutoSport

A temporada de 2021 já terminou e Helmut Marko não quer viver de títulos passados, por isso quer mais títulos na Red Bull. “O objetivo declarado é o título mundial”, disse o conselheiro da Red Bull ao Auto Motor und Sport.

Marko acredita que 2022 traga de novo o duelo com Lewis Hamilton e Mercedes, ressalvando que com a mudança regulamentar alguma equipa possa surpreender. “Com uma mudança de regras tão grande, nunca podemos ter certeza, mas a Mercedes e nós temos o potencial, as pessoas e a continuidade. Isso leva-nos novamente para um duelo ao mais alto nível. Especialmente porque não há nenhum outro piloto com Hamilton e Verstappen.”

Mas para Helmut Marko existe um piloto que está mais próximo de Max Verstappen e Lewis Hamilton e que se pode envolver na luta daqueles que o austríaco considera serem os principais protagonistas da próxima época. “O mais provável é que Norris consiga acompanhar. Leclerc ficou, por assim dizer, desencantado com Sainz. Russell certamente será um desafio maior para Hamilton. Só retoricamente e politicamente, porque também é inglês. É um piloto incrivelmente rápido na qualificação, mas em corrida, a diferença para Latifi não foi assim tão grande. Russell tem que provar seu valor primeiro”, argumentou o austríaco.