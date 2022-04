Fórmula 1: Helmut Marko satisfeito com desempenho de Sergio Perez | AutoSport

Sergio Perez tem estado em evidência no início da época e tem estado mais próximo do seu companheiro de equipa Max Verstappen, tendo-o mesmo batido na sessão de qualificação do GP da Arábia Saudita.

Helmut Marko revelou em entrevista ao Motorsport-Total.com que existem duas razões para o progresso de Perez em 2022 ao volante do RB18.

“Sente-se mais confortável com este carro. E, em segundo lugar, a equipa conhece-se melhor. O seu engenheiro de corrida também progrediu com o trabalho e por isso há mais confiança entre eles, mais know-how”, explicou o conselheiro da Red Bull.

Marko salientou que a equipa está satisfeita com o que Perez fez nesta época. “Em geral, estamos muito felizes por este progresso ter acontecido”, sublinhou o austríaco, acrescentando que “sem a infelicidade do Safety Car, Perez teria provavelmente terminado pelo menos no pódio em Jidá. Já estamos entusiasmados para ver o que será possível em Melbourne.”

Recordamos que Sergio Perez, assim como Max Verstappen, não terminou a corrida inaugural no Bahrein, devido a problemas no monolugar e na Arábia Saudita parou uma volta antes do Safety Car ser ativado para possibilitar a retirada do Williams de Nicholas Latifi, perdendo toda a vantagem que tinha e a liderança da corrida.