Fórmula 1, Helmut Marko quer respostas sobre Aston Martin: “Há provas” | AutoSport

Mesmo após a FIA ter confirmado que não encontrou qualquer ilegalidade nos componentes do pacote de atualizações da Aston Martin, como demos conta anteriormente, Helmut Marko exige mais respostas sobre aquilo que diz ser uma “cópia inacreditável” do RB18, o monolugar da sua equipa.

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, foi muito crítico das semelhanças entre o AMR22 e o RB18.

“É preciso agora esclarecer como surgiu esta cópia inacreditável”, disse Marko à Sky Alemanha. “A cópia não é proibida. Mas também é preciso ter em conta que sete pessoas foram-nos roubadas e que o nosso aerodinamicista principal [Dan Fallows] foi atraído para a Aston Martin com um salário desproporcionalmente elevado”.

Marko sugeriu ainda que a sua equipa tem “provas” de que dados foram levados da Red Bull e que ainda estão a averiguar a situação.

“Há ainda alguns factos que estamos a investigar. Iremos investigar em pormenor. Não se trata apenas de Dan Fallows. Há provas de que dados foram descarregados. É possível copiar sem documentos e depois gerir uma cópia tão detalhada do nosso carro?”, questionou o consultor da Red Bull.

A Red Bull, em comunicado, levantou preocupações sobre esta situação. “Caso tivesse ocorrido qualquer transferência de propriedade intelectual, isso seria claramente uma violação dos regulamentos e constituiria uma séria preocupação”.