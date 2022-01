Fórmula 1: Helmut Marko pede mais clareza nas decisões dos comissários | AutoSport

Helmut Marko pede à FIA mais clareza na tomada de decisões por parte da direção de corrida e dos comissários. O conselheiro da Red Bull espera que Mohammed Ben Sulayem, o recém-eleito Presidente da FIA, trabalhe nesta situação e encontre soluções para as suas questões.

“Temos um novo Presidente da FIA, e o que tenho ouvido dele até agora soa bem”, disse Helmut Marko ao canal ServusTV. “Quer inovar e penso que devíamos pensar no lema que Niki Lauda inventou: ‘Deixem-nos correr’. Esse tem de ser o ponto de partida”.

Em particular, Marko quer consistência nas decisões tomadas. “Não há coerência nas decisões e, por conseguinte, temos a sensação de que tudo parece aleatório. As regras precisam de ser mais precisas, mas os comissários também precisam de se expressar mais claramente e tomar melhores decisões. Precisamos de saber que, se fizermos isto ou aquilo, teremos esta ou aquela penalização. Não desta e daquela vez outra vez”.

Para além deste tema, Marko quer que a comunicação entre equipas e diretor de corrida acabe. “O diretor de corrida não deve ter ninguém a chatear e uma decisão deve ser tomada sem que ninguém possa influenciar a decisão. Então acredito que todos os incidentes, que afetaram principalmente a Red Bull, mas também outras equipas como a Mercedes, podem ser evitados”