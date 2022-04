Fórmula 1, Helmut Marko: “Não penso que seja o fim de uma era” | AutoSport

A Mercedes não começou a nova época da melhor forma e tem estado arredada da luta pela vitória nas corridas até agora realizadas. De interior da equipa avisam que ainda vai demorar para conseguirem estar ao mesmo nível da Ferrari e Red Bull. Muitos veem nestes sinais o início do fim do período de ouro da Mercedes na Fórmula 1, mas para Helmut Marko isso não é verdade.

“A era após 2013 foi determinada pelos novos regulamentos de motores e a Mercedes tinha um domínio incrível”, disse Marko ao Formel1.de. “Estavam até dois segundos à frente de todos, mas logicamente não o mostraram. Agora com a mudança de chassis e de motor, as diferenças não são tão grandes. A Mercedes já não consegue rodar um botão e entrar imediatamente em festa, mas a equipa está bem posicionada e também tem pessoal de topo na área do chassis”.

O conselheiro da Red Bull acredita que a Mercedes estará de volta à luta pelas vitórias, mas agora essa luta faz-se ao “mesmo nível”. “Estou plenamente convencido de que estarão de volta se conseguirem controlar o efeito oscilatório. E Lewis Hamilton está nove pontos atrás [Max] Verstappen, por isso não é nada. Não penso que seja o fim de uma era, mas talvez seja uma luta ao mesmo nível”.