Fórmula 1, Helmut Marko: “Não estamos meio segundo atrás” | AutoSport

A Red Bull terminou os testes de Barcelona com o seu melhor tempo por volta quase meio segundo atrás dos tempos dos Mercedes. Sendo ainda muito cedo para tirar ilações, algumas notícias dão conta que o peso do RB18 pode ser um problema para a equipa, mas por outro lado, há quem pense que a Red Bull não mostrou o seu real desempenho em Barcelona, esperando pelo Bahrein para trazer atualizações e uma outra performance.

Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, explicou isso mesmo em entrevista à publicação austríaca OE24. “Não estamos meio segundo atrás. Pilotamos com pneus duros enquanto a Mercedes estava com pneus mais macios, mas estou ansioso pelos próximos testes”. Marko deu conta que “ainda estamos muito longe do limite de peso e também haverá peças novas” no teste do Bahrein marcado para esta semana, o que pode confirmar as suspeitas que a Red Bull vai apresentar um carro diferente daquele que esteve na Catalunha.

O austríaco abordou também a recente renovação de contrato com Max Verstappen, que tornou o piloto neerlandês no mais bem pago da grelha. “Um campeão mundial tem um peso diferente. Existem apenas duas superestrelas agora, e Max é o homem do futuro”.