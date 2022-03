Fórmula 1, Helmut Marko: “Não é correto” que Michael Masi seja afastado | AutoSport

Helmut Marko acredita que o comportamento de Lewis Hamilton após o último Grande Prémio de Fórmula 1 de 2021 contribuiu para o afastamento de Michael Masi das funções de diretor de corrida.

Lewis Hamilton esteve em “silêncio” desde a entrevista pós corrida até ao evento de apresentação do Mercedes W13 em Silverstone. A dúvida sobre a continuação do piloto britânico na competição surgiu após declarações de Toto Wolff, seguindo-se ao controverso final de temporada no circuito de Yas Marina.

Em entrevista à RTL, Helmut Marko deixa claro que a substituição de Michael Masi por Eduardo Freitas e Niels Wittich, “não é correto”, salientando o papel de Hamilton neste processo. “Pelo seu silêncio [de Lewis Hamilton], só queria mostrar a sua insatisfação com a situação e as decisões. Parte desse comportamento levou também a que Masi fosse afastado das suas funções. Não é correto. É preciso olhar para o seu trabalho ao longo dos anos. Se Masi tivesse tudo o que nós temos agora à nossa disposição, teria sido mais fácil para decidir, um assistente de vídeo e um assistente ao seu lado. Michael está a ser sacrificado por isso”.

Recordamos que após a conclusão do inquérito da FIA, o órgão federativo vai implementar um novo sistema, alternando entre o diretor de corrida do WEC, Eduardo Freitas, e o antigo diretor de corrida do DTM, Niels Wittich. Para além de mudar de diretor de prova, a FIA vai introduzir um novo sistema de controlo de prova virtual (uma espécie de VAR na F1), bem como proibir as comunicações diretas da equipa ao diretor de prova. Herbie Blash que foi vice-diretor de corrida com Charlie Whiting regressa como conselheiro permanente.