Fórmula 1, Helmut Marko: “estilo de condução agressivo” de Verstappen “não combina bem com os carros novos” | AutoSport

Sergio Pérez tem estado melhor no início desta época do que em igual período de 2021. No primeiro ano na equipa, o mexicano teve alguns problemas em perceber o monolugar e segundo o conselheiro da equipa, Helmut Marko, este ano é Max Verstappen que tem lutado com o RB18.

Marko explicou que o estilo de condução de Verstappen significa que tem dificuldade para se entender com o carro, o que resulta na inversão de papéis nas duas equipas.

“[Sergio] Pérez está muito mais próximo de Max [Verstappen] do que estava em 2021”, disse Marko à publicação alemã F1-Insider. “A explicação mais simples para isto são os novos carros com menos processos de downforce, alguns pilotos estão melhor e outros menos”.

Helmut Marko salienta que Verstappen tem sentido mais dificuldades do que o seu companheiro de equipa. “Perez está muito contente com a afinação do carro. Max acha-o ainda mais difícil. Ainda não encontrou o equilíbrio certo e, portanto, não tem a confiança completa no carro. O seu estilo de condução agressivo não combina bem com os carros novos”. Ainda assim, Marko não coloca de lado a revalidação do título mundial do neerlandês. “Ainda faltam 20 corridas”, concluiu.