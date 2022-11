Fórmula 1: Helmut Marko confirma regresso de Daniel Ricciardo à Red Bull | AutoSport

Em declarações ao canal alemão da Sky, Helmut Marko confirmou hoje que Daniel Ricciardo será piloto da Red Bull a partir da próxima época como terceiro piloto da estrutura. O futuro do piloto estava por definir após o anúncio do final de contrato com a McLaren e sua substituição por Oscar Piastri. O piloto australiano queria ficar “perto” do pelotão da Fórmula 1 para tentar um regresso à grelha em 2024 numa equipa que lhe dê possibilidades de lutar por vitórias, mas o contrato de Sergio Pérez só termina no final desse ano, pelo que não parece ser possível de Ricciardo pela Red Bull nessa altura.

A equipa ainda não confirmou oficialmente, apesar das declarações do conselheiro Helmut Marko, e algumas fontes indicam que ainda não há um contrato assinado entre ambas as partes.

Liam Lawson será o piloto reserva e de desenvolvimento da Red Bull e AlphaTauri, por isso o papel de Ricciardo pode passar por eventos públicos, além do acompanhamento da equipa.