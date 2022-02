Fórmula 1: Helmut Marko coloca Red Bull no topo do pelotão após testes | AutoSport

Fazer análises sobre as performances das equipas após os primeiros 3 dias de testes de pré-temporada não é o ideal. Retiram-se algumas lições, mas entre o teste passado e o próximo no Bahrein, as equipas vão rever o trabalho e tentar solucionar os pontos fracos detetados, até porque não seja tudo completamente desconhecido, há muito ainda a aprender com os monolugares desenhados sob o novo regulamento técnico.

Ainda assim, Helmut Marko já viu o suficiente para sugerir que a Red Bull ocupa uma posição na frente do pelotão. “Acreditamos que estamos entre os melhores colocados”, disse Helmut Marko à publicação Motorsport-Magazin.com. O austríaco já identificou alguns adversários para a fase inicial da época. “A Ferrari parece estar forte e a McLaren também”.

Os próximos testes de pré-temporada no Bahrein, entre os dias 10 e 12 de março, e nessa altura teremos uma melhor imagem do que podemos esperar para as primeiras corridas da época.