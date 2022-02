Fórmula 1: Haas VF-22 sofreu fuga no sistema de refrigeração e danos no chão | AutoSport

A Haas tem sido a equipa com menos voltas no primeiro dia de testes em Barcelona – este momento, entre os dois pilotos da equipa não chegam a 40 voltas concluídas – no dia em que o carro foi oficialmente revelado.

No período da manhã, o VF-22 esteve muito tempo parado na box e Nikita Mazepin fora do monolugar. O piloto russo explicou ao F1.com, que o tempo perdido durante as primeiras 4 horas de teste se deveu a “uma fuga no sistema de arrefecimento” do VF-22, no entanto Mazepin está confiante que isto é “apenas o início” e que a equipa “aprende depressa” com o que se passou.

Sobre as poucas voltas de Mick Schumacher no período da tarde, que termina em breve, a equipa fez saber que se trata do fundo do carro danificado.

“O teste desta tarde foi perturbado pelo fundo danificado”, anunciou a equipa. “A equipa continua a trabalhar arduamente nas reparações para que Mick possa dar mais oito voltas, antes do final da sessão”. O que aconteceu realmente, porque a cerca de 25 minutos do fim do dia, Schumacher saiu da box.